Fenerbahçe-Kayserispor maç sonu açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, 10 kişi kalmalarına rağmen maçı kazanmanın büyük bir başarı olduğunu söyledi. Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise gereksiz hatalar yaparak kısa sürede geriye düştüklerini söyledi.

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