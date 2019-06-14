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Fenerbahçe Kolarov'un transferinde mutlu sona yakın l Video

Fenerbahçe, Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov'un transferinde mutlu sona yakın.
14.06.2019

Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov'un transferi için geri sayıma geçti.

Sarı lacivertli yönetim bir süredir 33 yaşındaki Sırp futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan aracılığıyla roma kulübü ile temas halindeydi..

Görüşmeler sonrası Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Kolarov için İtalyan ekibiyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertli kulübün Sırp futbolcunun transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

Sabah Gazetesinde yer alan haberde Yanal'ın yönetimden gelen "işlem tamam" müjdesiyle büyük mutluluk yaşadığı belirtildi. Ersun yanal'ın asıl mevkisi sol bek olan Kolarov'un stoperde ve orta sahanın solunda da oynayabilmesini büyük bir avantaj olarak gördüğü vurgulandı.

Sırp futbolcu 7 sezonluk Manchester City kariyerinin ardından 2017'de Roma'ya transfer oldu. İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolarov, geçen sezon roma formasıyla Serie A'da 33 maça çıkarken 8 gol atıp, 1 de asist yaptı.

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