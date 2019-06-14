14 Haziran 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Atletico Eljic için geliyor l Video

Atletico Madrid, Fenerbahçeli Eljıf Elmas'ın transferi için İstanbul'a gelecek...
14.06.2019

Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Eljif Elmas'ı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. İspanyol ekibi, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak için İstanbul'a geliyor....

Atletıco Madrid yetkilileri, genç futbolcu için 14 milyon euro önerecek... Ancak sarı-lacivertli yönetim bunun daha üzerinde bir rakam beklentisi içerisinde...

Transfer için kaynak oluşturmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da UEFA'dan gelecek kararı bekliyor... Bu yüzden İspanyol ekibinin teklifini arttırması halinde taraflar prensip anlaşmasına varabilir...

Öte yandan Eljıf Elmas'ın La Liga'da oynamak istediği için Atletıco Madrid'e sıcak baktığı gelen haberler arasında...

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı 2017 yılında 180 bin euro yetiştirme bedeli karşılığında transfer etmişti...

Fenerbahçe'ye yerli yıldız Fenerbahçe'ye yerli yıldız 13.06.2019
Skrtel Fenerbahçe'de kalacak mı? Skrtel Fenerbahçe'de kalacak mı? 13.06.2019
Zapata'nın menajerinden transfer açıklaması Zapata'nın menajerinden transfer açıklaması 13.06.2019
Fenerbahçe Frey ve Reyes'e kulüp arıyor Fenerbahçe Frey ve Reyes'e kulüp arıyor 13.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'nin acı günü Fenerbahçe'nin acı günü 13.06.2019
Fenerbahçe'de Konoplyanka iddiası Fenerbahçe'de Konoplyanka iddiası 13.06.2019
Fenerbahçe'de yeni hedef Tyler Boyd Fenerbahçe'de yeni hedef Tyler Boyd 13.06.2019
İngiliz basınından Mata iddiası İngiliz basınından Mata iddiası 13.06.2019
Fenerbahçe'ye en az 10 yeni oyuncu gerekiyor "Fenerbahçe'ye en az 10 yeni oyuncu gerekiyor" 12.06.2019
Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu 12.06.2019
Fenerbahçe'de Kolarov harekatı Fenerbahçe'de Kolarov harekatı 12.06.2019
Fenerbahçe'de transfer harekatı Fenerbahçe'de transfer harekatı 11.06.2019
Fenerbahçe'den Konoplyanka hamlesi Fenerbahçe'den Konoplyanka hamlesi 11.06.2019
Hasan Ali Fenerbahçe'de kalmak istiyor Hasan Ali Fenerbahçe'de kalmak istiyor 11.06.2019
Fenerbahçe'de 4 oyuncuya kulüp aranıyor Fenerbahçe'de 4 oyuncuya kulüp aranıyor 10.06.2019
Isla'nın alternatifi Dirar Isla'nın alternatifi Dirar 10.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Trabzonspor Murat Sağlam anlaştı! Trabzonspor'un yeni transferi Murat Sağlam kimdir?
Fenerbahçe'den Alex'e jübile kararı! İşte efsane maçın kadrosu
Galatasaray'dan Arda Turan'a çağrı!
Fenerbahçe, Tyler Boyd ile anlaşma sağladı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!
Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör