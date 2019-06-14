14 Haziran 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.
14.06.2019

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bugün bir araya gelmiş ve ikili transfer konusunda son detayları konuşmuştu. TRT Spor'un haberine göre; yapılan görüşmeler sonrası taraflar her konuda prüzleri giderdi ve Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de yeni hedef Tyler Boyd

Fenerbahçe kaptanına kavuşuyor Fenerbahçe kaptanına kavuşuyor 14.06.2019
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de 14.06.2019
Fenerbahçe Kolarov'un transferinde mutlu sona yakın Fenerbahçe Kolarov'un transferinde mutlu sona yakın 14.06.2019
Atletico Eljic için geliyor Atletico Eljic için geliyor 14.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe'ye yerli yıldız Fenerbahçe'ye yerli yıldız 13.06.2019
Skrtel Fenerbahçe'de kalacak mı? Skrtel Fenerbahçe'de kalacak mı? 13.06.2019
Zapata'nın menajerinden transfer açıklaması Zapata'nın menajerinden transfer açıklaması 13.06.2019
Fenerbahçe Frey ve Reyes'e kulüp arıyor Fenerbahçe Frey ve Reyes'e kulüp arıyor 13.06.2019
Fenerbahçe'nin acı günü Fenerbahçe'nin acı günü 13.06.2019
Fenerbahçe'de Konoplyanka iddiası Fenerbahçe'de Konoplyanka iddiası 13.06.2019
Fenerbahçe'de yeni hedef Tyler Boyd Fenerbahçe'de yeni hedef Tyler Boyd 13.06.2019
İngiliz basınından Mata iddiası İngiliz basınından Mata iddiası 13.06.2019
Fenerbahçe'ye en az 10 yeni oyuncu gerekiyor "Fenerbahçe'ye en az 10 yeni oyuncu gerekiyor" 12.06.2019
Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu 12.06.2019
Fenerbahçe'de Kolarov harekatı Fenerbahçe'de Kolarov harekatı 12.06.2019
Fenerbahçe'de transfer harekatı Fenerbahçe'de transfer harekatı 11.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı
Fenebahçe'ye Premier Lig'den gol makinesi!
Franck Ribery geleceğiyle ilgili kararını verdi! Galatasaray...
Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! 1+1 yıllık sözleşme
Şener Özbayraklı Gökhan Gönül etkisiyle Galatasaray'ı seçti!
Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Tuğba Coşkun'la fena yakalandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör