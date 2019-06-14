14 Haziran 2019, Cuma
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.
14.06.2019
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir forması giyen eski yıldızı Emre Belözoğlu ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bugün bir araya gelmiş ve ikili transfer konusunda son detayları konuşmuştu. TRT Spor'un haberine göre; yapılan görüşmeler sonrası taraflar her konuda prüzleri giderdi ve Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 1 yıllığına anlaşmaya vardı.
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