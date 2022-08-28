Fenerbahçe kafilesi Konyaspor maçı için Eskişehir'de
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Eskişehir'e geldi. (FB spor haberi)
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