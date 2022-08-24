Fenerbahçe forvet bölgesine transfer yapacak mı? Jorge Jesus açıkladı!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0'ın rövanşında Austria Wien'le karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Yabancı sınırı benim alışık olduğum bir durum değil. Portekiz'de böyle değildi ancak Türkiye'de buna alışmalıyım." diyen deneyimli çalıştırıcı, forvete takviye yapılıp yapılmayacağına dair de konuştu. İşte Portekizli çalıştırıcının açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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