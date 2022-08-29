Erman Toroğlu kırmızı kart gören Enner Valencia'yı eleştirdi! "Pozisyon icabı..."
Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "Top yok, birbirleriyle dalaşıyorlar. F.Bahçe'de oynuyorsun sarı falan al da o hareketi yapma. Şampiyonluğa oynayan bir takımdasın, sen sahada kalmaya bak. Pozisyon icabı atılırsın, bu tip işlerden atılma." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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