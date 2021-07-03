Fenerbahçe için çarpıcı tespit! "Şu ana kadar şampiyonluk gören yok"

Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör belirsizliği sona erdi ve sarı-lacivertliler teknik adamlık koltuğuna Vitor Pereira'yı getirdiğini açıkladı. Fenerbahçe'deki bu gelişmeyi değerlendiren A Spor yorumcusu Haldun Domaç, "Fenerbahçe'de şu ana kadar ikinci gelişlerini yapan teknik adamlar şampiyonluk görmemişler." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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