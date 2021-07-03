Fenerbahçe'nin Vitor Pereira anlaşmasından sonra flaş sözler! "Tek adam yönetimine geçti"

Fenerbahçe uzun süren teknik direktör belirsizliğini giderdi ve daha önce sarı-lacivertlilerde görev alan Vitor Pereira ile anlaşıldığını açıkladı. Kanarya, Portekizli teknik adamla 2 yıl anlaşıldığını duyurdu. Bu gelişmeyi Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök değerlendirdi. Özkök, "Bence Pereira, Ali Koç'un listesinde yoktu ama işler oraya geldi. Bu da Fenerbahçe'nin tek adam yönetimine geçtiğini ve Ali Koç'un her şeyi tek başına yaptığının kanıtı oldu." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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