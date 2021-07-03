03 Temmuz 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'nin Vitor Pereira anlaşmasından sonra flaş sözler! "Tek adam yönetimine geçti"
Fenerbahçe uzun süren teknik direktör belirsizliğini giderdi ve daha önce sarı-lacivertlilerde görev alan Vitor Pereira ile anlaşıldığını açıkladı. Kanarya, Portekizli teknik adamla 2 yıl anlaşıldığını duyurdu. Bu gelişmeyi Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök değerlendirdi. Özkök, "Bence Pereira, Ali Koç'un listesinde yoktu ama işler oraya geldi. Bu da Fenerbahçe'nin tek adam yönetimine geçtiğini ve Ali Koç'un her şeyi tek başına yaptığının kanıtı oldu." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
03.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fırtına'dan sol beke yerli takviye!
- F.Bahçe'de Slaven Bilic krizi!
- Usta isimden Pereira sözleri! "Büyük hayal kırıklığı"
- Kanarya milli yıldızları istiyor!
- Cimbom'da transfer hareketliliği! Onyekuru, Gedson, Halil ve Alex Moreno...
- Vitor Pereira yeniden Fenerbahçe'de
- Reha Kapsal'dan Vitor Pereira yorumu
- Serkan Korkmaz, Galatasaray'ın Transfer Gündemini Değerlendirdi! Son Gelişmeler / A Spor
- Diego Costa, Beşiktaş'a Transfer Olacak mı? Sercan Dikme Son Gelişmeleri Açıkladı! / A Spor
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?