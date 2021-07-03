03 Temmuz 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri | Selahattin Baki'den Vitor Pereira yorumu! "Zirveye oynamış teknik direktör"

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin baki, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Vitor Pereira hakkında açıklamalarda bulundu. Baki, "Birkaç hoca adayıyla görüştük. Yazılanların %80'ini kimse tutturamadı, bu da bizim için iyi bir şey. Bu sene bizde işler böyle işliyor. Kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı getirdik diye bir hava yaratıldı, kesinlikle öyle bir şey yok. Kariyer olarak itibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil. Vitor Pereira başarı kazanmış ve her zaman zirveye oynamış bir teknik direktör. Topuk yaylasında ilk antrenmanda takımın başında olacak." dedi. (FB spor haberleri)
03.07.2021
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