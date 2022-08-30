FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Flaş Enner Valencia sözleri! "O topçuyu duman ederim"
Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın 22. dakikasında Enner Valencia kırmızı kart gördü A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Valencia'yı eleştirdi. Toroğlu, "Kardeşim, Fenerbahçe futbolcusu onu yapmamalı. Takımını 10 kişi bırakmaya hakkın yok. O topçuyu duman ederim. Pozisyon icabı atılmayan oyuncuya çıldırıyorum hoca ya." dedi. Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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