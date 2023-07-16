FENERBAHÇE HABERLERİ - Wilfried Zaha transferinde sona doğru!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe son olarak Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'ın transferini kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
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