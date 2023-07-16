Fenerbahçe'nin gözdesi Livakovic taraftara veda etti!
Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile karşı karşıya geldiği Süper Kupa final maçı bitiminde Dominik Livakovic taraftarına veda etti. Hajduk'u 1-0 yenen ve Süper Kupa'nın sahibi olan Dinamo Zagrep'te Livakovic'in tribünlere giderek taraftara veda etmesi Fenerbahçe'ye transfer olacağı şeklinde yorumlandı.
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