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Fenerbahçe'nin gözdesi Livakovic taraftara veda etti!

Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile karşı karşıya geldiği Süper Kupa final maçı bitiminde Dominik Livakovic taraftarına veda etti. Hajduk'u 1-0 yenen ve Süper Kupa'nın sahibi olan Dinamo Zagrep'te Livakovic'in tribünlere giderek taraftara veda etmesi Fenerbahçe'ye transfer olacağı şeklinde yorumlandı.

16 Temmuz 2023 | 00:03
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