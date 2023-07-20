Becao İstanbul'da! Fenerbahçe yeni transferine kavuştu
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonucunda Udinese'den kadrosuna kattığı Becao İstanbul'a geldi. işte oyuncunun ilk görüntüleri... FB SPOR HABERLERİ
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