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FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'nın müdahalesi faul mü? Golden önce...

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe'nin ikinci golünde beklenen faul pozisyonunu değerlendirdi. Kapsal, "Oyuncu burada zamanlama hatası yapıyor. Havada olsa bu temasla faul olur ancak oyuncu yerdeyken oluyor. Gol kararı doğru." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

01 Mart 2022 | 12:02
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