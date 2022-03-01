FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan Arda Güler sözleri! "Kimse tanımıyordu"
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertli takımın teknik patronu İsmail Kartal maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, "Valencia'yı daha erken oyuna alabilirdim. Şimdi tüm Türkiye, Arda Güler'i konuşuyor. Demek ki ben doğru iş yapmışım. İki hafta önce Arda'yı kimse tanımıyordu." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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