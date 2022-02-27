FENERBAHÇE HABERLERİ: Dikkat çeken Arda Güler yorumu! "F.Bahçe geç kaldı"
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. A Spor yorumcusu Taner Karaman, mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'i değerlendirdi. Karaman, "Arda Güler'in kadroya bu kadar geç girmesi soru işaretiydi. İsmail Kartal'ın Slavia maçının 60. dakikalarda aldığı Arda için hala yaşla ilgili ifadeler kullanması bana garip geliyor. Süreçle alakalı F.Bahçe'nin geç kaldığını düşünüyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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