FENERBAHÇE HABERLERİ - Pelkas ve İsmail Kartal Slavia Prag maçından sonra basın toplantısı düzenledi
UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag karşısında 3-2 kaybetti. İlk maçı da 3-2 kaybeden sarı lacivertli kulüp bu turda elenmiş oldu. Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcu Dimitris Pelkas basın toplantısı düzenledi. İşte basın toplantısı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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