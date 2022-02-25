FENERBAHÇE HABERLERİ: Marcel Tisserand'a sert eleştiri! "Pozisyon bilgisi çok zayıf"
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, "Marcel Tisserand'ın pozisyon bilgisi çok zayıf. Çok önemli bir kariyeri olabilir ancak Avrupa standardında bir stoper değil. Fenerbahçe'nin Tisserand üzerine ciddi düşünmesi lazım" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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