FENERBAHÇE HABERLERİ - O isimden Fenerbahçe'ye şok sözler! "1 puana razı ama..."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkacak. Zorlu maç öncesinde A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç sarı lacivertli takımın zorlanacağını belirtti. Uluç, "Bugün kaç kişi Fenerbahçe'ye 3 puan yazabilir? Maç oynanmadan puanların paylaşılacağına dair bir teklif yapılsa kabul edilir ama Fenerbahçe 3 puan almak zorunda. Sivas deplasmanının ne kadar zor olduğunu Trabzonspor maçında gördük. Sivasspor her maçı fiziksel olarak 90 dakika oynayabilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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