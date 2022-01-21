FENERBAHÇE HABERLERİ - Yönetime İsmail Kartal üzerinden şok sözler! "Dublör muamelesi yapmayın"
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan boşalan koltuğa İsmail Kartal getirilmişti. Kartal ile çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan İsmail Kartal, Fenerbahçe ile çıkışa geçmek istiyor. A Spor yorumcusu Murat Özbostan yönetimin İsmail Kartal'a olan bakış açısını değerlendirdi. Özbostan, "İsmail Kartal'a dublör rolü verdiler. Bu çok büyük bir hata. Sonuçta bu takımı daha önce çalıştırmış bir hocayı getirdiniz. Stajyer muamelesi yapmayın. Löw, Ersun Yanal gibi isimlerle çalışmış bir hoca İsmail Kartal. Yeni gelecek hocanın dublörüymüş gibi bir muamelenin yapılması haksızlık." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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