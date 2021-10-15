15 Ekim 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Pereira'nın hücum planı! "O isimler ana faktör olacak"
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hücum hattı şekilleniyor. Valencia'nın milli takımdan yorgun dönmesinden dolayı hücum hattında değişikliğe gidecek olan Pereira, Serdar Dursun'u ilk 11'de düşünüyor. A Spor yorumcusu Volkan Demir, "Serdar Dursun çok iyi bir performans ile dönüş yaptı. Valencia'nın milli takımdan yorgun dönecek olmasından dolayı Mesut Özil ile birlikte Pereira'nın hücum planında ana aktör olacak. Mesut Özil'in de hastalıktan dönmesi ile Trabzonspor maçında sahada olmasını bekliyoruz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
15.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Levent Tüzemen: ''Pereira Yıldız Futbolcu Sevmiyor'' A Spor / Spor Gündemi
- Milli Takım için flaş itiraf! "Kadroya bazı isimleri..."
- Gürcan Bilgiç: ''Beşiktaş'ın Kondisyon Ekibi Yüklemeyi Fazla Yapınca Oyuncular Bunu Kaldıramadı''
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 14/10/2021
- UEFA Euro 2028 adaylık takvimini açıkladı!
- Kanarya'da Valencia sıkıntısı! Trabzonspor maçında...
- Sercan Dikme: ''Pjanic Başakşehir Maçında Oynamayacak'' A Spor / Spor Ajansı/ 14.10.2021
- Canlı yayında Derbinin favorisini açıkladı! "Erken gol gelirse..."
- Ahmet Ağaoğlu F.Bahçe maçı öncesinde konuştu!
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...