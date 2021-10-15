FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Pereira'nın hücum planı! "O isimler ana faktör olacak"

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hücum hattı şekilleniyor. Valencia'nın milli takımdan yorgun dönmesinden dolayı hücum hattında değişikliğe gidecek olan Pereira, Serdar Dursun'u ilk 11'de düşünüyor. A Spor yorumcusu Volkan Demir, "Serdar Dursun çok iyi bir performans ile dönüş yaptı. Valencia'nın milli takımdan yorgun dönecek olmasından dolayı Mesut Özil ile birlikte Pereira'nın hücum planında ana aktör olacak. Mesut Özil'in de hastalıktan dönmesi ile Trabzonspor maçında sahada olmasını bekliyoruz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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