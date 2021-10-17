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FENERBAHÇE HABERLERİ - "Pereira'nın tercihleri uzun bir süre sorgulanmaz"

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Dev maçın öncesinde yorumlarda bulunan A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, "Pereira her şeye ve herkese rağmen kendi taktiğinde ısrar ediyor. Çok küçük bir yumuşama gördük. O da tahminen Mesut'a hazırlıktı. Mesut veya Mesut'suz 11'e, Pereira'nın inatla sürdürdüğü bu sisteme karşın Trabzonspor'dan gelibiyetle dönerse, tercihleri uzun bir süre sorgulanmaz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
17.10.2021
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