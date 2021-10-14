Fenerbahçe'de Enner Valencia sıkıntısı! Trabzonspor maçında...

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin, Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeleri aktardı. Kul, "Enner Valencia dışında takım tam kadro 3 antrenman yapacak. Valencia, bu gece milli takımda maça çıkacak ve 17-18 saatlik bir yoldan gelecek. Valencia yetişse bile kadroda olmama ihtimali var. 11'de de görev alacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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