FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin kötü gidişatın sebebi! "Bu durumda sorumlu..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak. Dev derbi öncesinde A Spor yorumcusu Taner Karaman, sarı lacivertli ekibin kötü gidişatının sorumlusunu açıkladı. Karaman, "Futbol yemek tarifi gibidir. Mesut Özil'in katacağı lezzet farklıdır. Başka bir oyuncunun katacağı lezzet farklıdır. Yönetim, Vitor Pereira'nın yapacağı yemekte Pereira'nın istediği malzemeleri almasına rağmen sonuç kötü. Burada sorumlu Vitor Pereira'dır. Tam tersi durumda malzemeleri yönetim aldıysa, o zaman sorumlu yönetimdir ama sunduğu malzemelerin alınmamasına rağmen teklifi kabul edip geldiyse eğer sorumlu yine Pereira." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL