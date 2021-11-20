20 Kasım 2021, Cumartesi
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GALATASARAY - FENERBAHÇE HABERLERİ | İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değiştirecek olay! "Onun tercihleri belirleyecek"
Süper Lig'İn 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesinde A Spor yorumcusu Ergin Aslan, maçın seyrini değiştirecek durumu anlattı. Aslan "Kalibresi yüksek maç olduğu için Fatih hoca aynı oyununu oynayacak. Bu maçı Vitor Pereira'nın tercihleri belirleyecek. Pereira eğer yenilmeyeyim tercihini seçebilir. Bu tercih iki takımın da işine gelir." dedi. | Galatasaray Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)
20.11.2021
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