Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira'ya flaş sözler!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Fenerbahçe bu karşılaşmadan olumsuz bir sonuç alırsa şampiyonluğu kaybetmiş olur. Pereira'nın da arkasında duran kimse olmaz." dedi. (GS-FB haberleri)

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