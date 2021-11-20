20 Kasım 2021, Cumartesi
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Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira'ya flaş sözler!
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Fenerbahçe bu karşılaşmadan olumsuz bir sonuç alırsa şampiyonluğu kaybetmiş olur. Pereira'nın da arkasında duran kimse olmaz." dedi. (GS-FB haberleri)
20.11.2021
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