FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a flaş sözler: İyi sonuçlar aldı diye...
Fenerbahçe'de alınan üst üste başarılı sonuçların ardından İsmail Kartal'ın geleceği merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı değerlendirdi. Kınalı, "İsmail Kartal Fenerbahçe'si maç da kaybedebilir. Hocaya güven duygusunu verip, takımı teslim edeceksin. Sadece saha sonuçları iyi ya da kötü diye bir hocadan vazgeçmek ya da sahiplenmek doğru değil." dedi.
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