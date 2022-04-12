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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal ile yollar ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Volkan Demir, Söz Sizde programında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili de konuşan Demir, "Fenerbahçe yabancı teknik adamlarla görüşüyor. İsmail Kartal ile hüzünlü bir ayrılık olacak gibi gözüküyor." dedi. (FB spor haberi)

12 Nisan 2022 | 12:04
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