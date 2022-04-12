FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal ile yollar ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Volkan Demir, Söz Sizde programında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili de konuşan Demir, "Fenerbahçe yabancı teknik adamlarla görüşüyor. İsmail Kartal ile hüzünlü bir ayrılık olacak gibi gözüküyor." dedi. (FB spor haberi)
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