FENERBAHÇE HABERLERİ: Miha Zajc'tan sözleşme açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde Miha Zajc, yapılacak antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Derbide attığım gol sıra dışı ve değerliydi" diyen Slovak oyuncu, yeni mukaveleyle ilgili gelen soruya da yanıt verdi. İşte açıklamaların tamamı... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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