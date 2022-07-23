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FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş sözler! "Jorge Jesus'a verilen imkanlar bana verilse..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Spor Gündemi Transfer programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurtar, "Jorge Jesus'a verilen imkanlar bana verilse Fenerbahçe'yi Avrupa şampiyonu yaparım." dedi. (FB spor haberi)

23 Temmuz 2022 | 18:01
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