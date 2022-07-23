FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kim Min-Jae'nin yeri hangi isimle dolacak?
A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Kelleci, Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'in yerini hangi futbolcunun doldurabileceğini yorumladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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