Fenerbahçe'de Jorge Jesus ve Arda Güler'in ilginç anları! Doğum gününü böyle kutladı
Fenerbahçe'de 68. yaşına giren teknik direktör Jorge Jesus'un doğum günü kutlandı. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, Portekizli çalıştırıcının yeni yaşını elini öperek kutladı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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