FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş Luan Peres sözleri! "Onunla beraber..."
A Spor yorumcusu Cem Pamiroğlu, Sivasspor-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Pamiroğlu, "Luan Peres ile beraber defans hattının iyi oynadığını düşünüyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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