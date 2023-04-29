FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı yorumladı! "Bakasetas'ın pozisyonundan..."
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Bugün önce Bakasetas, sonra da İrfan. İrfan'ın kırmızı kart pozisyonu Bakasetas'ın pozisyonundan daha düşük. Şiddeti var ama yapma kardeşim. Topu bırakıp oraya neden gidiyorsun? Topla gir oyuna. Takımını eksik bırakıyorsun." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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