Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak maç öncesi sarı-lacivertliler avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyor. Yiğidolar ise sahasında kazanıp rövanşa daha rahat çıkmanın hesabını yapıyor. Peki; Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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