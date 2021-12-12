FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Ne lig ne de Avrupa"

Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü sırada bitirip UEFA Konferans Ligi'ne düşen sarı lacivertli ekip, Süper Lig'de de lider Trabzonspor'dan maç eksikliğiyle 12 puan geride. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin 2 kulvarda da kötü gidişatını değerlendirdi. Uluç, "En kötü 2 kulvardan 1 tanesinde iyi gitmen gerekir. Ligde gelecek yıl Avrupa'ya gidebilecek bir bölgede olman gerekiyor. " dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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