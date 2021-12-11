BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Farioli için şok sözler! "Beşiktaş ve Fenerbahçe için..."

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Birçok ismin konuşulduğu siyah beyazlı ekipte Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin de ismi gündemde. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Farioli'yi değerlendirdi. Kınalı, "Francesco Farioli ismi çok geçiyor ama Fenerbahçe ve Beşiktaş için yeterli düzeyde değil. Kendi oyununda ısrar etmesi saygı değer bir şey. Orta ve uzun vadede başarılı bir hoca olur ama şu anda Fenerbahçe ve Beşiktaş için yeterli değil." dedi. | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri (BJK - FB spor haberi)

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