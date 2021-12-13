13 Aralık 2021, Pazartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Selahattin Baki Slavia Prag eşleşmesini A Spor'a değerlendirdi!
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-off turunda rakibi belli oldu. Çekya temsilcisi Slavia Prag ile eşleşen sarı lacivertli ekibin Basın Sözcüsü Selahattin Baki, A Spor canlı yayınına katıldı. Baki, "Bütün rakiplerin zor olduğu bir kupa. Kendi ligini domine eden ve deplasmanlarda etkili oynayan bir takımla eşleştik. 18 maçta 15 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldılar. Rakibimize saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Gaziantep maçı ise bizim için sezonun kritik bir süreci içerisinde. Önümüzün açılabileceği bir döneme girebiliriz. Zorlu geçebilir ama kazanacağız." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
13.12.2021
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