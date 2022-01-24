FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli isme şok sözler! "Planlamada hata var"
Süper Lig'de 23. hafta sona erdi. Bu süre zarfında 37 puan toplayıp 36 gol atan Fenerbahçe, 5. sırada bulunuyor. A Spor yorumcusu Sebahattin Kınalı, Serdar Dursun'u eleştirdi. Kınalı, "Fenerbahçe'nin birinci santraforu Serdar mı olur? Serdar oluyorsa planlamada bir hata vardır." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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