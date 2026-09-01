F.Bahçe'de Kerem ve Asensio gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerde kritik maç öncesi sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun son durumları merak ediliyordu. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre; Fenerbahçe'de, Kerem Aktürkoğlu takımla çalışmalara başladı ve Beşiktaş derbisinin maç kadrosunda yer alacak. Marco Asensio’nun durumu ise hafta içinde netleşecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)