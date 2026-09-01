CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
F.Bahçe'de Kerem ve Asensio gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

F.Bahçe'de Kerem ve Asensio gelişmesi! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerde kritik maç öncesi sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun son durumları merak ediliyordu. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre; Fenerbahçe'de, Kerem Aktürkoğlu takımla çalışmalara başladı ve Beşiktaş derbisinin maç kadrosunda yer alacak. Marco Asensio’nun durumu ise hafta içinde netleşecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Cihan Kamer'den flaş transfer açıklaması! İsim isim duyurdu
Sonraki Video
Cihan Kamer'den flaş transfer açıklaması! İsim isim duyurdu

Son 24 Saat