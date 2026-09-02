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Galatasaray yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüleri
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Galatasaray yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüleri

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Fransız stoper El Chadille Bitshiabu İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüleri...

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