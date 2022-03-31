FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil defteri kapandı mı? Hukuki süreç başlayabilir!
Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil kadro dışı bırakıldı. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren yıldız oyuncunun takıma tekrar dahil olup olmayacağı belli değil. A Spor yorumcusu Murat Özbostan şok sözler sarf etti. Özbostan, "Fenerbahçe Mesut defterini kapatmış ama Mesut cephesi de hukuki süreç başlatabilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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