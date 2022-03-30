FENERBAHÇE HABERLERİ: Dikkat çeken F.Bahçe sözleri! "Aldığınızda oynatacak mısınız?"
Bu sezon umduğu performansı gösteremeyen Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarına ise şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Mert Müldür ve Maurits Kjaergaard'ın olduğu iddia edilirken, A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan bu isimleri değerlendirdi. Alpaslan, "Aldığınız zaman bunları oynatacak mısınız? Önemli olan o. Uzun zamandır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz ve taraftarın sabrı taştı. Ferdi 4. sezona girdi ama anca yeni oynatıyorsunuz." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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