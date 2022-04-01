FENERBAHÇE HABERLERİ - Yılmaz Vural'dan Joachim Löw sözleri! "Beni görüntülü aradı ama..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ünlü teknik adam Yılmaz Vural, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programına konuk oldu. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Joachim Löw ile ilgili konuşan Vural, "Joachim Löw benim arkadaşım. Geçen gün beni görüntülü aradı sohbet etmek için ama telefona çıkmadım. Bana selam söylemiş. Şimdi gelecek arkadaşım buraya mesela ayrıldı Fenerbahçe'den gitti Adanaspor'a biz gittik zor tuttuk takımı." dedi. (FB spor haberi)
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