FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 2 oyuncu kampa katıldı!
Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçiren Fenerbahçe'de iki isim kampa katıldı. Kampın 4. gününde takıma katılan İrfan Can Kahveci ve Attila Szalai antrenmanlara başladı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul yerinden aktardı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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