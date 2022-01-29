FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği! Takımdan ayrılıyor mu?
Süper Lig'e verilen arayı Antalya kampı ile değerlendiren Fenerbahçe'de gündem Mesut Özil. Yıldız isim ile kulüp arasında bazı anlaşmazlıkların olduğu ortaya çıktı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Mesut Özil'in takımda kalıp kalmayacağını açıkladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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