FENERBAHÇE HABERLERİ - Dimitris Pelkas açıklamalarda bulundu!
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dimitris Pelkas, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Yunan oyuncu, "Dimitris Pelkas: Burada bulunmak bizler açısından keyifli. İdmanlar yapıyoruz ve iyi bir şekilde devam ediyor. Hava da güzel, sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Herkes oynamayı ister. Bazen iyi oynarsınız, bazen kötü. Bunun içindeki etkenler çok fazla. Ben, çalışmaya devam edeceğim. Takıma yararlı olabileceğimi biliyorum. İsmail Kartal yeni geldi ancak hoş, nazik ve adil bir insan. Bunu görebiliyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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