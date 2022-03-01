FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Avrupa'nın en önemli wonderkidini kaptı!
Önce Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan ardından Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nden elenen Fenerbahçe'de gelecek yılların planlaması yapılmaya başlandı. Sarı lacivertli kulüp daha önce Barcelona'nın da radarına giren 15 yaşındaki İsak Vural'ı transfer etti. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, son bilgileri açıkladı. Kul, "Taraftar Arda Güler'in heyecanına tutulmuş durumda ve şimdi de İsak Vural transfer edildi. Avrupa'nın en önemli wonderkidlerinden birisi. Babası da iyi Fenerbahçeli. Çarşamba günü antrenmanda görebiliriz. A Takım ile antrenmanlarda yer alacak." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
Kanarya Avrupa'nın en önemli wonderkidini kaptı! 01 Mart 2022 | 12:00
00:29
F.Bahçe'de o yıldız ile yollar ayrılıyor mu? 01 Mart 2022 | 12:00
05:35
Kartal'dan Arda sözleri! "Kimse tanımıyordu" 01 Mart 2022 | 12:00
00:51
Valencia'nın müdahalesi faul mü? Golden önce... 28 Şubat 2022 | 12:00
01:01
F.Bahçe yönetimine şok eleştiri! "3-4 ayda bir..." 28 Şubat 2022 | 12:00
01:12
Kartal'ı yerden yere vurdu! "Takım hocasız daha iyi" 28 Şubat 2022 | 12:00
01:09
Flaş F.Bahçe sözleri! "Pereira döneminde bile..." 28 Şubat 2022 | 12:00
01:59
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylı bilgiler... 28 Şubat 2022 | 12:00