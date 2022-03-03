BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE - GALATASARAY HABERLERİ | Beşiktaş'ta gözler Larin'de! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin savaşı başlıyor
Beşiktaş'ta Cyle Larin sıkıntısı devam ediyor. Sezon başından beri yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Kanadalı golcü ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgi duyuyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, yıldız isim hakkında konuştu. Uzundurukan, "Larin 2 milyon euroyu kabul etmiyor. 2 milyon 250 bin euro istiyor. Beşiktaş'ta kalmalı ama kalmazsa Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girecektir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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